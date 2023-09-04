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"Ми легко переможні внутрішніми срачами". Резніков застеріг від гри на руку Росії

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 13:54
Олексій Резніков (скриншот з відеозапису)

Внутрішні "корупційні" розборки в Україні, посилені пропагандою, яка їх підхоплює (як Росії, так і інших зацікавлених сторін), можуть негативно вплинути на постачання країнами-партнерами озброєнь і боєприпасів для Сил оборони, що лише на руку Росії. Про це застеріг в інтерв'ю Укрінформу міністр оборони Олексій Резніков.

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"Це може вплинути", – відповів він ствердно на відповідне запитання.

Він нагадав, що уряди ухвалюють рішення про надання Україні допомоги, які потім ще мають схвалити парламенти. Але в різних країнах є своя політична конкуренція – "і ті, хто не любить українців, і ті, хто за росіян, чи з якихось інших причин..."

Вони використовують цей аргумент і кажуть: "Так українці ж не змінилися. Вони такі ж радянські, корумповані, як раніше. Навіщо їм допомагати? Нехай росіяни їх захоплять, та й усе, чи нехай здаються. Навіщо їм допомагати, витрачати на них час та ресурси? Бачите, у них там активісти кажуть, що все погано, нічого не змінилося", – сказав Резніков.

Ці "доводи", додав міністр, ті сили використовують. За його словами, з партнерами все ж таки є довіра, але й вони іноді запитують: "А навіщо ваші це роблять у вас у країні, вони вас качають?" – запитує мене міністр оборони. Каже: "Олексію, щось у вас там не так. Як це може бути?"

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Через це партнери "з підозрілістю починають ставитись", додав Резніков. Він їм відповідає, що в Україні у людей "ефект змученості: усі шукають ворогів будь-де, це психологічна реакція".

За його словами, це одна з причин, чому війна може бути довго: "Бо росіяни вже чітко усвідомили, що ми з вами непереможні з їхнього боку зброєю, ми непереможні з їхнього боку щодо незламності духу, сміливості, прагнення свободи та волі. Але ми легко переможні внутрішніми срачами".

Росіянам потрібно розколоти суспільство країни-жертви зсередини, "внести цей роздрай, внутрішню політичну нестабільність", вважає Резніков, тому вони вживають слово "корупція".

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"Англійською мовою слово corruption насамперед перекладається як загнивання, псування та спотворення, зокрема інформації. Тому коли хтось інформаційно маніпулює і використовує напівправду і неправду або там щось подібне як звинувачення, це і є корупція насамперед. Інформаційна корупція", – резюмував голова Міноборони.

  • Чутки про відставку Резнікова пішли після низки корупційних скандалів у Міноборони 2023-го, зокрема із закупівлями продуктів, амуніції та іншого за нібито завищеними цінами. Доказів того, що сам Резніков причетний до будь-якої корупційної діяльності, немає.
  • Влітку він запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в кілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.
  • 3 вересня президент Зеленський заявив про рішення провести заміну міністра оборони з Резнікова на Умєрова, а вранці четвертого перший подав заяву про відставку.
  • За кілька днів до цього три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Британії.
Євген Пилипенко
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війнапропагандаОлексій Резніковпідривна діяльністьнестабільність
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