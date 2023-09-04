"Нас легко победить внутренними срачами". Резников предостерег от игры на руку России

Внутренние "коррупционные" разборки в Украине, усиленные подхватывающей их пропагандой как России, так и других заинтересованных сторон, могут негативно повлиять на поставки странами-партнерами вооружений и боеприпасов для Сил обороны, что лишь на руку России. Об этом предостерег в интервью Укринформу министр обороны Алексей Резников.

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"Это может повлиять", – ответил он утвердительно на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что правительства принимают решения о предоставлении Украине помощи, которые затем еще должны одобрить парламенты. Но в разных странах есть своя политическая конкуренция – "и те, кто не любит украинцев, и те, кто за россиян, или по другим каким-то причинам..."

"Они используют этот аргумент и говорят: "Так украинцы же не поменялись. Они такие же советские, коррумпированные, как раньше. Зачем им помогать? Пусть россияне их захватят, да и все, или пусть сдаются. Зачем им помогать, тратить на них время и ресурсы? Видите, у них там активисты говорят, что все плохо, ничего не изменилось", – сказал Резников.

Эти "доводы", добавил министр, те силы и используют. По его словам, с партнерами все же есть доверие, но и они иногда спрашивают: "А зачем ваши это делают у вас в стране, они вас качают?" – спрашивает меня министр обороны. Говорит: "Алексей, что-то у вас там не так. Как это может быть?"

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Из-за этого партнеры "с подозрительностью начинают относиться", добавил Резников. Он им отвечает, что в Украине у людей "эффект измученности: все ищут врагов где угодно, это психологическая реакция".

По его словам, это одна из причин, почему война может быть долго: "Потому что россияне уже ясно осознали, что мы с вами непобедимы с их стороны оружием, мы непобедимы с их стороны из-за несокрушимости духа, смелости, стремления к свободе и воле. Но нас легко победить внутренними срачами".

Россиянам нужно расколоть общество страны-жертвы изнутри, "внести этот раздрай, внутреннюю политическую нестабильность", считает Резников, "поэтому они употребляют слово "коррупция".

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"На английском языке слово corruption в первую очередь переводится как загнивание, порча и искажение, в том числе информации. Поэтому когда кто-то информационно манипулирует и использует полуправду и неправду или там что-то подобное в качестве обвинений, это и есть коррупция, в первую очередь. Информационная коррупция", – резюмировал глава Минобороны.

Слухи об отставке Резникова пошли после череды коррупционных скандалов в Минобороны в 2023-м, в том числе с закупками продуктов, амуниции и прочего по якобы завышенным ценам. Доказательств того, что сам Резников замешан в какой-либо коррупционной деятельности, нет.

Летом он предложил пари по результатам расследования УП и ЦПК, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз цене. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой.

3 сентября президент Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны с Резникова на Умерова, а утром четвертого первый подал заявление об отставке.

За несколько дней до этого три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Британии.

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