Кравчук об идеях по ОРДЛО: Дату выборов можно перенести, а границу возвращать постепенно
Если в январе Рада решит принять закон об особенностях выборов в ОРДЛО, то сразу после этого можно усиленно готовиться к ним, считает переговорщик
На переговорах Украины, России и ОБСЕ о войне на Донбассе, чтобы заручиться одобрением страны-оккупанта плана совместных действий, предлагается вариант с частичным на первых порах возвращением Украине контроля над восточной границей. Об этом ТСН.ua рассказал первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
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По его словам, россияне все предложения и варианты оппонентов воспринимают в штыки и требуют сначала выборов в оккупации, после чего обещают вернуть границу.
"Мы стараемся убедить, аргументируем, говорим о возможных компромиссах. Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ", – сказал Кравчук.
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Он также отметил, что предложенная дата выборов в ОРДЛО – 31 марта 2021 года – вовсе не окончательный вариант.
"Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украины над границей... установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законам", – пояснил он.
Однако, считает переговорщик, времени на подготовку к выборам в указанный день достаточно: "Если, скажем, в январе ВР принимает закон об особенностях этих выборов. <...> Только приняли закон – уже можно готовиться к выборам. Февраль, март и часть января. Времени хватает".
Кравчук уточнил, что боевиков на переговорах в ТКГ игнорируют. "Для меня их нет. Они не являются субъектом. <...> А что там боевики думают, ну, пусть себе думают. Они для того там и есть, чтобы пакостить; они живут за счет этого, для них это заработок, норма жизни", – подытожил первый президент.
- В украинской делегации в ТКГ объяснили, кто может отвечать за порядок в ОРДЛО после вывода российских войск.
- Немецкий дипломат не советует Украине возвращать Донбасс по карабахскому сценарию.
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