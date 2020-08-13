Кравчук: Президент Лукашенко, остановите кровопролитие
По мнению первого президента Украины, несмотря на любые фальсификации, правда истории восторжествует
Первый президент Леонид Кравчук призвал беларусского диктатора Александра Лукашенко остановить кровопролитие. Об этом он заявил в интервью Радыё Свабода.
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"Хочу обратиться к белорусским властям - остановитесь. Президент Лукашенко, остановите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими обвинениями, никакими историческими примерами он не сможет оправдать кровопролитие. Никакими. Если они прибегнут к невероятным фальсификациям, правда истории все равно восторжествует", – заявил Кравчук.
Первый президент сказал, что очень переживает за то, что происходит в Беларуси.
"Власть, остановите силовиков, если разжигать ненависть, это может очень плохо кончиться. Никто не избежит самого строгого наказания за преступления", – отметил Кравчук.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. С того дня по всей Беларуси идут протесты, столкновения с силовиками и забастовки.
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