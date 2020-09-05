Кравчук: Украина должна занять более жесткую позицию, если Россия вмешается в Беларусь

Первый президент считает, что Лукашенко просто так власть в Беларуси не отдаст

Украина сейчас занимает адекватную позицию по ситуации с протестами в Беларуси, но если в ситуацию вмешается Россия, то позиция должна быть более жесткой. Такое мнение в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером высказал глава украинской делегации в минской переговорной группе и первый президент Леонид Кравчук.

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"Это вовсе не означает, что она не может измениться под влиянием других факторов. Скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России: введения сил специального назначения или любой другой "помощи". Конечно, тогда украинская власть должна занять более жесткую позицию. Сегодня наша позиция является демократической", – сказал он.

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Кравчук также повторил свой тезис, что президент Беларуси Александр Лукашенко "не видит себя вне власти". Он надеется, что ситуация решится без крови, но считает: никто просто так власть не отдаст.

"Сменить диктатора после 26 лет диктатуры – очень сложно", – сказал он.

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Марк Сировой

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