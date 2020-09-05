Кравчук: Украина должна занять более жесткую позицию, если Россия вмешается в Беларусь
Первый президент считает, что Лукашенко просто так власть в Беларуси не отдаст
Украина сейчас занимает адекватную позицию по ситуации с протестами в Беларуси, но если в ситуацию вмешается Россия, то позиция должна быть более жесткой. Такое мнение в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером высказал глава украинской делегации в минской переговорной группе и первый президент Леонид Кравчук.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Это вовсе не означает, что она не может измениться под влиянием других факторов. Скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России: введения сил специального назначения или любой другой "помощи". Конечно, тогда украинская власть должна занять более жесткую позицию. Сегодня наша позиция является демократической", – сказал он.
Читайте также: Кулеба: Россия осуществляет эффективный контроль над событиями в Беларуси
Кравчук также повторил свой тезис, что президент Беларуси Александр Лукашенко "не видит себя вне власти". Он надеется, что ситуация решится без крови, но считает: никто просто так власть не отдаст.
"Сменить диктатора после 26 лет диктатуры – очень сложно", – сказал он.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет отвечать на заявления властей Беларуси словами, а на действия - действиями.
Читайте также: "Если бы Россия действительно хотела мира – мы бы договорились". Блиц-интервью с Кравчуком
Комментарии