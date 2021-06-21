Кравчук услышал в словах Байдена "намерение США присоединиться к нормандскому формату"

Глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук услышал "намерение США присоединиться к нормандскому формату" в словах президента США Джо Байдена на пресс-конференции после саммита с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом Кравчук заявил в эфире программы Взгляд с Банковой на канале Дом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ведущая программы отметила, что после саммита слова президентов США и России отличались. Путин говорил о безальтернативности минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе, Байден же говорил, что "дипломатическая работа вокруг минских соглашений продолжится". Кравчука попросили оценить формулировку американского лидера.

"Думаю, что это одно из намерений или решений, что к нормандскому формату присоединятся США", – сказал Кравчук, отметив, что более точная формулировка будет позже.

Читайте также: Виктория Нуланд дала интервью о разговоре Путин-Байден. Вот самое интересное

По мнению Кравчука, присоединение США будет означать "очень и очень большой шаг к урегулированию процесса". Он считает, что это повлечет за собой и более твердые позиции в минском процессе. Сейчас твердости и последовательности от Франции и Германии в минском процессе Кравчук не видит.

Глава украинской делегации в ТКГ также ожидает, что, "наверно, все будет меняться" после встречи Байдена и президента Владимира Зеленского, которая планируется на это лето.

СПРАВКА. В нормандском процессе по урегулированию конфликта на Донбассе сейчас участвуют Украина, Россия, Франция и Германия. В минском – Украина, Россия, ОБСЕ.

16 июня состоялась первая встреча Байдена и Путина в рангах президентов. После пресс-конференции Байден заявил, что говорил о "несокрушимой решимости" США защищать Украину. Он ожидает результатов встречи в течение тре-шести-двенадцати месяцев.

Читайте также разбор: Байден дал Путину полгода. Итоги встречи в Женеве

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.