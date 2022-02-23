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Кремль показал, каким украинцам хочет мстить. В списке генералы ВСУ, Коломойский и другие

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 19:19
Кремль показал, каким украинцам хочет мстить. В списке генералы ВСУ, Коломойский и другие - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Следственный комитет России заявил о "привлечении к уголовной ответственности" украинцев, которых считает "военными преступниками". Соответствующий материал размещен на сайте Следкома РФ.

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В СК РФ заявили о "расследовании" более 400 уголовных дел "о применении запрещенных средств и методов ведения войны на Донбассе" и о 85 украинцах, против которых открыты такие дела.

В списки страны-агрессора внесены, в частности, украинские военнослужащие. Среди них: экс-главнокомандующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко; экс-командующий Военно-воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов; экс-командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, народный депутат Михаил Забродский; действующий командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев; замкомандующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко и другие военнослужащие.

Следком РФ открыл уголовные дела против бывших членов правительства Украины. В списке: экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко; экс-министр обороны Анатолий Гриценко (ему россияне уже вынесли приговор заочно – шесть лет лишения свободы в колонии общего режима); экс-министр обороны Валерий Гелетей; бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко; бывший глава МВД Арсен Аваков; экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, экс-председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

Уголовные дела открыты против организаторов Правого сектора, в частности – Дмитрия Яроша, Андрея Тарасенко, Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова.

  • 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
  • В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести войска на территорию временно оккупированного Донбасса.
  • Министерство иностранных дел Украины просит Зеленского рассмотреть разрыв дипломатических отношений с РФ.

Читайте также: Кремль составил списки украинцев, которых надо убить после вторжения – Foreign Policy

Наталия Медведева
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