Кремль впервые признал поражение, ВСУ продолжают операции на юге и востоке – ISW

Кремль впервые признал военное поражение от Сил обороны Украины, но пытается использовать это как повод для ускорения "гибридной мобилизации". Между тем ВСУ, вероятно, продолжают активные действия на Харьковском, Донецком и Херсонском направлениях, отмечается в свежей сводке вашингтонского Института исследования войны (ISW).

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Аналитики констатируют, что успешное контрнаступление ВСУ вызвало настоящую панику у российских военных, представителей оккупационных администраций и лидеров мнений.

Эксперты ISW отмечают, что после успехов украинского наступления в Харьковской области Россия впервые с момента вторжения публично признала серьезное поражение войск РФ. При этом Кремль, считают они, пытается переложить ответственность за провал на фронте с российского диктатора Владимира Путина на его военных советников.

При этом российская пропаганда предпринимает попытки использовать поражение как повод для усиления патриотической риторики и ускорения скрытой мобилизации. ISW указывает, что хотя в России предпринимаются попытки законодательно упростить призыв в регулярную армию, нет признаков того, что Путин готовится (и вообще способен) объявить всеобщую мобилизацию.

Несмотря на отсутствие подробностей о проводимых операциях в комментариях официальных лиц Украины, аналитики ISW считают, что ВСУ, вероятно, вчера продолжали наступление вдоль линии Лиман-Ямполь-Белогоровка на севере Донецкой области и, возможно, ограниченные атаки через реку Оскол в Харьковской области, а также наземные операции в трех районах Херсонской области.

Российские войска, в свою очередь, продолжают атаковать оборону ВСУ к югу от Бахмута и в меньшей степени по всей Донецкой области, считают эксперты.

Отдельно отмечается, что из-за поражения в Украине Россия, похоже, не намерена выполнять свои обязательства в зоне обострения вооруженного конфликта Армении и Азербайджана, или отвечать на требования Армении гарантировать ее безопасность в рамках действующего Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На утро 14 сентября в Украине по данным Генштаба ВСУ ликвидированы уже 53 650 военнослужащих РФ.

Генштаб в сводке сообщает, что армия России несет существенные потери и пытается вербовать для войны в Украине рецидивистов в колониях.

Сергій Бережний

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