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Кремль впервые признал поражение, ВСУ продолжают операции на юге и востоке – ISW

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 09:48
Кремль впервые признал поражение, ВСУ продолжают операции на юге и востоке – ISW - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)

Кремль впервые признал военное поражение от Сил обороны Украины, но пытается использовать это как повод для ускорения "гибридной мобилизации". Между тем ВСУ, вероятно, продолжают активные действия на Харьковском, Донецком и Херсонском направлениях, отмечается в свежей сводке вашингтонского Института исследования войны (ISW).

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Аналитики констатируют, что успешное контрнаступление ВСУ вызвало настоящую панику у российских военных, представителей оккупационных администраций и лидеров мнений.

Эксперты ISW отмечают, что после успехов украинского наступления в Харьковской области Россия впервые с момента вторжения публично признала серьезное поражение войск РФ. При этом Кремль, считают они, пытается переложить ответственность за провал на фронте с российского диктатора Владимира Путина на его военных советников.

При этом российская пропаганда предпринимает попытки использовать поражение как повод для усиления патриотической риторики и ускорения скрытой мобилизации. ISW указывает, что хотя в России предпринимаются попытки законодательно упростить призыв в регулярную армию, нет признаков того, что Путин готовится (и вообще способен) объявить всеобщую мобилизацию.

Несмотря на отсутствие подробностей о проводимых операциях в комментариях официальных лиц Украины, аналитики ISW считают, что ВСУ, вероятно, вчера продолжали наступление вдоль линии Лиман-Ямполь-Белогоровка на севере Донецкой области и, возможно, ограниченные атаки через реку Оскол в Харьковской области, а также наземные операции в трех районах Херсонской области.

Российские войска, в свою очередь, продолжают атаковать оборону ВСУ к югу от Бахмута и в меньшей степени по всей Донецкой области, считают эксперты.

Отдельно отмечается, что из-за поражения в Украине Россия, похоже, не намерена выполнять свои обязательства в зоне обострения вооруженного конфликта Армении и Азербайджана, или отвечать на требования Армении гарантировать ее безопасность в рамках действующего Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

  • На утро 14 сентября в Украине по данным Генштаба ВСУ ликвидированы уже 53 650 военнослужащих РФ.
  • Генштаб в сводке сообщает, что армия России несет существенные потери и пытается вербовать для войны в Украине рецидивистов в колониях.

Сергій Бережний
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ситуация на фронте isw наступление ВСУ
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