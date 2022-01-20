Кремль: Введение санкций против России может привести к "гражданской войне" в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что введение санкций против российских банков, которые в случае начала нового вторжения РФ в Украину не смогут из-за ограничений совершать операции с долларами, может "спровоцировать начало гражданской войны" в Украине. Его слова цитирует российский пропагандистский ресурс Интерфакс.

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"Все эти заявления (о санкциях – ред.) могут способствовать дестабилизации обстановки", – сказал Песков.

Секретарь Путина полагает, что угрозы санкций против России якобы "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства", которые, по его мнению, могут "начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока".

СПРАВКА. Россия с 2014 году отрицает свою причастность к развязыванию военных действий на Донбассе и то, что она является стороной конфликта. Руководители и представители делегации России в Трехсторонней контактной группе (в которую входят Украина, Россия и ОБСЕ) неоднократно заявляли, что Россия считает себя не стороной минских переговоров, а "посредником". Логика такого подхода также вынудила Россию после 2019 года уклоняться от участия в переговорах по Донбассу в нормандском формате, в рамках которого она ранее допустила позиционирование себя как стороны конфликта.

В декабре 2021 года сообщалось, что США и Евросоюз обсуждают возможность ограничить конвертируемость рубля, если Россия снова нападет на Украину.

19 января 2022 года президент США Джо Байден сказал, что любое новое пересечение границы Украины российскими войсками Вашингтон посчитает за вторжение, ответом на которое будут "мощные санкции" против России, в том числе "против долларовых транзакций и других вещей".

17 января 2022 года появились сообщения, что ЕС и США на случай новой агрессии против Украины готовят адресные экономические санкции против крупнейших российских банков вместо полного отключения страны от SWIFT.

Глава Минобороны Резников полагает, что важно ввести санкции против России до нового вторжения.

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Сергей Бережной

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