Кривой Рог. Идут работы на гидротехнических сооружениях, подачу воды стабилизировали

В Кривом Роге продолжаются работы на гидротехнических сооружениях, которые подверглись ракетным ударами россиян. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словах, экстренных службы ликвидируют последствия ракетных ударов, но водоснабжение города стабилизировано.

Россияне ночью обстреляли Зеленодольскую громаду в Криворожском районе, обошлось без пострадавших.

Также под удар оккупантов попал Никопольский район — из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии обстреляли Никополь, Червоногригоровскую и Марганецкую громаду.

В Никополе была ранена 57-летняя женщина, повреждено 11 многоэтажек и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. В Червоногригоровской громаде повреждены многоэтажки и магазин, потерь нет.

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Дмитро Гриниченко

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