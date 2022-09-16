Кривой Рог. Идут работы на гидротехнических сооружениях, подачу воды стабилизировали
В Кривом Роге продолжаются работы на гидротехнических сооружениях, которые подверглись ракетным ударами россиян. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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По его словах, экстренных службы ликвидируют последствия ракетных ударов, но водоснабжение города стабилизировано.
Россияне ночью обстреляли Зеленодольскую громаду в Криворожском районе, обошлось без пострадавших.
Также под удар оккупантов попал Никопольский район — из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии обстреляли Никополь, Червоногригоровскую и Марганецкую громаду.
В Никополе была ранена 57-летняя женщина, повреждено 11 многоэтажек и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. В Червоногригоровской громаде повреждены многоэтажки и магазин, потерь нет.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура, в Ингульце начал подниматься уровень воды, из-за чего жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- 15 сентября Россия снова обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Также были зафиксированы прилеты по инфраструктурным объектам в Кировоградской области.
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
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