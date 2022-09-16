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Кривой Рог. Идут работы на гидротехнических сооружениях, подачу воды стабилизировали

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 08:19
Кривой Рог. Идут работы на гидротехнических сооружениях, подачу воды стабилизировали - Фото
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)

В Кривом Роге продолжаются работы на гидротехнических сооружениях, которые подверглись ракетным ударами россиян. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словах, экстренных службы ликвидируют последствия ракетных ударов, но водоснабжение города стабилизировано.

Россияне ночью обстреляли Зеленодольскую громаду в Криворожском районе, обошлось без пострадавших. 

Также под удар оккупантов попал Никопольский район — из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии обстреляли Никополь, Червоногригоровскую и Марганецкую громаду. 

В Никополе была ранена 57-летняя женщина, повреждено 11 многоэтажек и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. В Червоногригоровской громаде повреждены многоэтажки и магазин, потерь нет. 

Читайте также: "Россия – синоним подлости". Подоляк призвал союзников ответить на теракты оружием для ВСУ

Дмитро Гриниченко
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