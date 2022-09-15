Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото

В ночь с 14 на 15 сентября в Кривом Роге ликвидировали последствия ударов российскими ракетами по гидротехническим сооружениям города. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и опубликовал соответствующие фото.

По информации Тимошенко, местные власти организовали четыре пункта сбора людей для эвакуации в безопасную зону.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, подтоплено 112 домов.

"После изнурительных работ этой долгой ночью удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см", – написал замглавы ОП.

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Наталія Медведєва

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