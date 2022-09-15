Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото
15.09.2022, 11:41
Фото: ТГ Кирилла Тимошенко
В ночь с 14 на 15 сентября в Кривом Роге ликвидировали последствия ударов российскими ракетами по гидротехническим сооружениям города. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и опубликовал соответствующие фото.
По информации Тимошенко, местные власти организовали четыре пункта сбора людей для эвакуации в безопасную зону.
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, подтоплено 112 домов.
"После изнурительных работ этой долгой ночью удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см", – написал замглавы ОП.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура.
- В Ингульце начал подниматься уровень воды, жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
- Утром 15 сентября глава ОВА Александр Вилкул сообщил, что для ликвидации последствий ракетного удара пришлось взрывать дамбу.
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