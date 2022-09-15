UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 11:41
Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото - Фото
Фото: ТГ Кирилла Тимошенко

В ночь с 14 на 15 сентября в Кривом Роге ликвидировали последствия ударов российскими ракетами по гидротехническим сооружениям города. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и опубликовал соответствующие фото.

По информации Тимошенко, местные власти организовали четыре пункта сбора людей для эвакуации в безопасную зону.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, подтоплено 112 домов.

"После изнурительных работ этой долгой ночью удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см", – написал замглавы ОП.

Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото

Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото

Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото

Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото

Кривой Рог. Офис президента показал, как ликвидировали последствия ракетного удара: фото

Читайте также: За удар по Кривому Рогу будет справедливое возмездие – Зеленский

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетный удар кривой рог дамба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 