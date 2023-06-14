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Кривой Рог. В результате ракетной атаки погибли 12 людей – мужчина скончался в больнице

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 08:31
Кривой Рог. В результате ракетной атаки погибли 12 людей – мужчина скончался в больнице - Фото
Фото: Сергей Лысак

Ночью 14 июня в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате российской ракетной атаки на Кривой Рог. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Отмечается, что 67-летний погибший получил 80% ожогов тела, врачи не смогли его спасти.

Таким образом, количество погибших в результате очередного теракта россиян возросло до 12.

Еще 38 человек пострадали. В больницах до сих пор остаются 11 раненых. Девять – тяжелые.

13 июня Вилкул сообщал, что в ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть крылатых ракет, были попадания в пять объектов. Среди них – пятиэтажный жилой дом.

Поисково-спасательную операцию завершили вчера.

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Милана Головань
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