Кривий Ріг. Внаслідок ракетної атаки загинули 12 людей – чоловік помер у лікарні

Вночі 14 червня у лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг. Про це повідомили глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Зазначається, що 67-річний загиблий отримав 80% опіків тіла, лікарі не змогли його врятувати.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок чергового теракту росіян зросла до 12.

Ще 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених. Дев'ять – важкі.

13 червня Вілкул повідомляв, що в ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Серед них – п'ятиповерховий житловий будинок.

Пошуково-рятувальну операцію завершили вчора.

Увечері 8 червня ворог атакував ракетами Умань: прильоти були по промисловому об'єкту й автомийці.

Вночі 9 червня ворог запустив по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів, були прильоти в рідному місті головкома Залужного.

10 червня через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

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