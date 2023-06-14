Кривий Ріг. Внаслідок ракетної атаки загинули 12 людей – чоловік помер у лікарні
Вночі 14 червня у лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг. Про це повідомили глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зазначається, що 67-річний загиблий отримав 80% опіків тіла, лікарі не змогли його врятувати.
Таким чином, кількість загиблих внаслідок чергового теракту росіян зросла до 12.
Ще 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених. Дев'ять – важкі.
13 червня Вілкул повідомляв, що в ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Серед них – п'ятиповерховий житловий будинок.
Пошуково-рятувальну операцію завершили вчора.
- Увечері 8 червня ворог атакував ракетами Умань: прильоти були по промисловому об'єкту й автомийці.
- Вночі 9 червня ворог запустив по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів, були прильоти в рідному місті головкома Залужного.
- 10 червня через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.
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