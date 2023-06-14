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Кривий Ріг. Внаслідок ракетної атаки загинули 12 людей – чоловік помер у лікарні

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 08:31
Кривий Ріг. Внаслідок ракетної атаки загинули 12 людей – чоловік помер у лікарні - Фото
Фото: Сергій Лисак

Вночі 14 червня у лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг. Про це повідомили глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зазначається, що 67-річний загиблий отримав 80% опіків тіла, лікарі не змогли його врятувати.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок чергового теракту росіян зросла до 12.

Ще 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених. Дев'ять – важкі.

13 червня Вілкул повідомляв, що в ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Серед них – п'ятиповерховий житловий будинок.

Пошуково-рятувальну операцію завершили вчора.

  • 10 червня через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинули троє людей, понад 10 отримали поранення.

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Мілана Головань
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