Кремль о звонке Навального в ФСБ: У больного мания величия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал звонок российского политика и оппозиционера Алексея Навального в ФСБ, сказав, что у власти нет времени в это все вникать и что они не могут утверждать, что отравление действительно было, передает радио Дождь.

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"У нас нет времени смотреть такие материалы. Работы хватает. Позволю личную точку зрения высказать. У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить проявления мании величия. Он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном проявления по Фрейду, зацикленность", – подчеркнул Песков.

Он отметил, что не видит смысла что-либо добавлять к комментарию ФСБ и что это было просто попыткой дискредитировать службу безопасности. "Но подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ", – заявил Песков, добавив, что президент РФ Владимир Путин не называл конкретных сотрудников спецслужб, "присматривающих" за Навальным.

Прокомментировал пресс-секретарь и сам момент с отравлением. "Мы не имеем возможности получать необходимую для разбирательства информацию о нашем визави в Берлине. В этой связи мы не можем однозначно говорить об отравлении. Данных на этот счет мы не имеем", – отметил он.

В августе 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета – тот экстренно сел в Омске, а позже политика перевезли в немецкую клинику. В Германии врачи установили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок". Сам Навальный заявил, что за отравлением стоит президент РФ.

17 декабря Владимир Путин заявил, что спецслужбы России "приглядывали" за политиком и что если бы его собирались травить, то довели бы дело до конца.

21 декабря Навальный позвонил "одному из отравителей" – военному химику из ФСБ, который подтвердил операцию спецслужб РФ.

На следующий день в ФСБ России отреагировали на этот звонок, назвав его подделкой и провокацией.

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Дарья Мостовая

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