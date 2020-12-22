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Кремль о звонке Навального в ФСБ: У больного мания величия

22.12.2020, 13:26
Кремль о звонке Навального в ФСБ: У больного мания величия - Фото
Дмитрий Песков (Фото - Maxim Shemetov - EPA)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал звонок российского политика и оппозиционера Алексея Навального в ФСБ, сказав, что у власти нет времени в это все вникать и что они не могут утверждать, что отравление действительно было, передает радио Дождь.

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"У нас нет времени смотреть такие материалы. Работы хватает. Позволю личную точку зрения высказать. У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить проявления мании величия. Он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном проявления по Фрейду, зацикленность", – подчеркнул Песков.

Он отметил, что не видит смысла что-либо добавлять к комментарию ФСБ и что это было просто попыткой дискредитировать службу безопасности. "Но подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ", – заявил Песков, добавив, что президент РФ Владимир Путин не называл конкретных сотрудников спецслужб, "присматривающих" за Навальным.

Прокомментировал пресс-секретарь и сам момент с отравлением. "Мы не имеем возможности получать необходимую для разбирательства информацию о нашем визави в Берлине. В этой связи мы не можем однозначно говорить об отравлении. Данных на этот счет мы не имеем", – отметил он.

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Дарья Мостовая
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