Кремль о звонке Навального в ФСБ: У больного мания величия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал звонок российского политика и оппозиционера Алексея Навального в ФСБ, сказав, что у власти нет времени в это все вникать и что они не могут утверждать, что отравление действительно было, передает радио Дождь.
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"У нас нет времени смотреть такие материалы. Работы хватает. Позволю личную точку зрения высказать. У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно четко установить проявления мании величия. Он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном проявления по Фрейду, зацикленность", – подчеркнул Песков.
Он отметил, что не видит смысла что-либо добавлять к комментарию ФСБ и что это было просто попыткой дискредитировать службу безопасности. "Но подобные попытки не могут дискредитировать ФСБ", – заявил Песков, добавив, что президент РФ Владимир Путин не называл конкретных сотрудников спецслужб, "присматривающих" за Навальным.
Прокомментировал пресс-секретарь и сам момент с отравлением. "Мы не имеем возможности получать необходимую для разбирательства информацию о нашем визави в Берлине. В этой связи мы не можем однозначно говорить об отравлении. Данных на этот счет мы не имеем", – отметил он.
- В августе 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета – тот экстренно сел в Омске, а позже политика перевезли в немецкую клинику. В Германии врачи установили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок". Сам Навальный заявил, что за отравлением стоит президент РФ.
- 17 декабря Владимир Путин заявил, что спецслужбы России "приглядывали" за политиком и что если бы его собирались травить, то довели бы дело до конца.
- 21 декабря Навальный позвонил "одному из отравителей" – военному химику из ФСБ, который подтвердил операцию спецслужб РФ.
- На следующий день в ФСБ России отреагировали на этот звонок, назвав его подделкой и провокацией.
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