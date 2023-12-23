Кропивницкий пытались атаковать баллистическими ракетами из Крыма, не достигли целей — ВСУ

Игнат заявил, что баллистические ракеты россиян не достигли своих целей в Кировоградской области

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты пытались атаковать Кропивницкий баллистическими ракетами утром 23 декабря. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, захватчики выпустили баллистику из временно оккупированного Крыма в направлении областного центра.

Он отметил, что по предварительным данным, обошлось без последствий.

"Скажем так, эти ракеты не достигли своих целей", — сказал Игнат.

Ранее глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович заявил о массированном ракетном ударе и работе противовоздушной обороны в Кропивницком и Александрийском районах.

Также взрывы были слышны в Кривом Роге.

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Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

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