Кропивницький намагалися атакувати балістичними ракетами з Криму, не досягли цілей — ВСУ
Російські окупанти намагалися атакувати Кропивницький балістичними ракетами вранці 23 грудня. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
За його словами, загарбники випустили балістику з тимчасово окупованого Криму у напрямку обласного центру.
Він зазначив, що, за попередніми даними, обійшлося без наслідків.
"Скажімо так, ці ракети не досягли своєї мети", — сказав Ігнат.
Раніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив про масований ракетний удар і роботу протиповітряної оборони у Кропивницькому та Олександрійському районах.
Також вибухи було чути у Кривому Розі.
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- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.
- У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.
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