Кропивницький намагалися атакувати балістичними ракетами з Криму, не досягли цілей — ВСУ

Ігнат заявив, що балістичні ракети росіян не досягли своїх цілей у Кіровоградській област

Юрій Ігнат (Фото: скріншот з відео)

Російські окупанти намагалися атакувати Кропивницький балістичними ракетами вранці 23 грудня. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, загарбники випустили балістику з тимчасово окупованого Криму у напрямку обласного центру.

Він зазначив, що, за попередніми даними, обійшлося без наслідків.

"Скажімо так, ці ракети не досягли своєї мети", — сказав Ігнат.

Раніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив про масований ракетний удар і роботу протиповітряної оборони у Кропивницькому та Олександрійському районах.

Також вибухи було чути у Кривому Розі.

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Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

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