Росія завдала масованого ракетного удару по Кіровоградській області. Є руйнування

У районах Олександрії та Кропивницького працювали сили протиповітряної оборони, є пошкодження

Кропивницький (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Кіровоградській області вранці 23 грудня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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За його словами, під час атаки росіян працювали сили протиповітряної оборони.

Українські воїни збили цілі над Кропивницьким та Олександрійським районами.

Уламки пошкодили дахи будинків, паркани та автомобілі.

Інформації щодо постраждалих немає. Райкович не згадав про можливі прильоти.

Раніше вибухи було чути у Кривому Розі.

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Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. У ніч на 20 грудня було зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

У ніч на 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили сили ППО.

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