Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области. Есть разрушения

В районах Александрии и Кропивницкого работали силы противовоздушной обороны, есть повреждения

Кропивницкий (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Кировоградской области утром 23 декабря. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, во время атаки россиян работали силы противовоздушной обороны.

Украинские воины сбили цели над Кропивницким и Александрийским районом.

Обломки повредили крышы домов, заборы и автомобили.

Информации о пострадавших нет. Райкович не упомянул о возможных прилетах.

Ранее взрывы были слышны в Кривом Роге.

Налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры – фото.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

Смотрите также: Появились новые фото последствий прилета дрона Shahed-136 по многоэтажке в Киеве: детали