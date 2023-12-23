Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области. Есть разрушения
Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Кировоградской области утром 23 декабря. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
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По его словам, во время атаки россиян работали силы противовоздушной обороны.
Украинские воины сбили цели над Кропивницким и Александрийским районом.
Обломки повредили крышы домов, заборы и автомобили.
Информации о пострадавших нет. Райкович не упомянул о возможных прилетах.
Ранее взрывы были слышны в Кривом Роге.
- Налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры – фото.
- Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. В ночь на 20 декабря были зафиксированы пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.
- В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.
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