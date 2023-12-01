Крымский мост. Оборонная линия россиян повреждена штормом — детальные спутниковые снимки

Оборонная морская линия россиян вокруг Крымского моста серьезно пострадала из-за сильного шторма в Черном море, появились спутниковые снимки

Крымский мост (Фото: EPA/Stringer)

Оборонная морская линия россиян вокруг Крымского моста серьезно пострадала из-за сильного шторма в Черном море. Появились спутниковые снимки, которые опубликовал OSINT-обозреватель MT Anderson.

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По его словам, на свежих снимках от 28 ноября можно увидеть существенный урон обороне переправы.

Оборонные линии Крымского моста 28 ноября (Фото: MT Anderson/X)

Он отметил, что три баржи врага затоплены полностью, одна затоплена частично.

Еще две баржи полностью смыло штормом, одна остается на плаву.

Оборонные линии Крымского моста 4 октября (Фото: MT Anderson/X)

26 ноября 2023 года в Черном море разыгрался шторм. В результате около 500 000 местных жителей остались без света и тепла, а под утро крымчане начали жаловаться на перебои с водой. В Керчи из-за подтопления города отрезаны несколько районов, в Саках перебило газопровод.

Захватчики сообщили, что из-за мощной бури река Бельбек также вышла из берегов. Началось подтопление жилых домов. Людей эвакуировали.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

В начале сентября ВМС ВСУ сообщали, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму в ожидании новых атак охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ.

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