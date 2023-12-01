Крымский мост. Оборонная линия россиян повреждена штормом — детальные спутниковые снимки
Оборонная морская линия россиян вокруг Крымского моста серьезно пострадала из-за сильного шторма в Черном море. Появились спутниковые снимки, которые опубликовал OSINT-обозреватель MT Anderson.
По его словам, на свежих снимках от 28 ноября можно увидеть существенный урон обороне переправы.
Он отметил, что три баржи врага затоплены полностью, одна затоплена частично.
Еще две баржи полностью смыло штормом, одна остается на плаву.
26 ноября 2023 года в Черном море разыгрался шторм. В результате около 500 000 местных жителей остались без света и тепла, а под утро крымчане начали жаловаться на перебои с водой. В Керчи из-за подтопления города отрезаны несколько районов, в Саках перебило газопровод.
Захватчики сообщили, что из-за мощной бури река Бельбек также вышла из берегов. Началось подтопление жилых домов. Людей эвакуировали.
- 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
- По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.
- В начале сентября ВМС ВСУ сообщали, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму в ожидании новых атак охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ.
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