Кримський міст. Оборонну лінію росіян пошкоджено штормом — детальні супутникові знімки

Оборонна морська лінія росіян навколо Кримського мосту серйозно постраждала через сильний шторм у Чорному морі, з'явилися супутникові знімки

Кримський міст (Фото: EPA/Stringer)

Оборонна морська лінія росіян навколо Кримського мосту серйозно постраждала через сильний шторм у Чорному морі. З'явилися супутникові знімки, які опублікував OSINT-оглядач MT Anderson.

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За його словами, на свіжих знімках від 28 листопада можна побачити суттєву шкоду обороні переправи.

Оборонні лінії Кримського мосту 28 листопада (Фото: MT Anderson/X)

Він зазначив, що три баржі ворога затоплено повністю, одну затоплено частково.

Ще дві баржі повністю змило штормом, одна лишається на плаву.

Оборонні лінії Кримського мосту 4 жовтня (Фото: MT Anderson/X)

26 листопада 2023 року у Чорному морі розігрався шторм. В результаті близько 500 000 місцевих жителів залишилися без світла та тепла, а під ранок кримчани почали скаржитися на перебої з водою. У Керчі через підтоплення міста відрізано кілька районів, у Саках перебило газопровід.

Загарбники повідомили, що через сильну бурю річка Бельбек також вийшла з берегів. Почалося підтоплення житлових будинків. Людей евакуювали.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.

На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів і п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.

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