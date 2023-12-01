Кримський міст. Оборонну лінію росіян пошкоджено штормом — детальні супутникові знімки
Оборонна морська лінія росіян навколо Кримського мосту серйозно постраждала через сильний шторм у Чорному морі. З'явилися супутникові знімки, які опублікував OSINT-оглядач MT Anderson.
За його словами, на свіжих знімках від 28 листопада можна побачити суттєву шкоду обороні переправи.
Він зазначив, що три баржі ворога затоплено повністю, одну затоплено частково.
Ще дві баржі повністю змило штормом, одна лишається на плаву.
26 листопада 2023 року у Чорному морі розігрався шторм. В результаті близько 500 000 місцевих жителів залишилися без світла та тепла, а під ранок кримчани почали скаржитися на перебої з водою. У Керчі через підтоплення міста відрізано кілька районів, у Саках перебило газопровід.
Загарбники повідомили, що через сильну бурю річка Бельбек також вийшла з берегів. Почалося підтоплення житлових будинків. Людей евакуювали.
- 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
- 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
- За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.
- На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів і п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.
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