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Кулеба: Коалиция F-16 начала работу, скоро украинские летчики будут тренироваться

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 07:33
Кулеба: Коалиция F-16 начала работу, скоро украинские летчики будут тренироваться - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что авиационная коалиция начала работу, скоро начнутся тренировки украинских пилотов.

По словам министра, украинские воины будут тренироваться как на симуляторах, так и на настоящих западных самолетах. Более того, скоро также начнется подготовка всей необходимой инфраструктуры.

"Авиационная коалиция фактически приступила к функционированию, скоро начнутся тренировки пилотов на самолетах и симуляторах, а также подготовка техников и инфраструктуры", – транслируют его слова в сообщении МИД.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что украинские летчики смогут научиться управлять западными истребителями F-16 за четыре месяца вместо шести, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года.

После заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что обучение украинских летчиков на F-16 уже якобы началось, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "процесс идет".

Читайте также: В Lockheed Martin готовы обучать ВСУ на F-16, а в будущем не прочь создать базу в Украине

Милана Головань
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