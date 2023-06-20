Кулеба: Коалиция F-16 начала работу, скоро украинские летчики будут тренироваться
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что авиационная коалиция начала работу, скоро начнутся тренировки украинских пилотов.
По словам министра, украинские воины будут тренироваться как на симуляторах, так и на настоящих западных самолетах. Более того, скоро также начнется подготовка всей необходимой инфраструктуры.
"Авиационная коалиция фактически приступила к функционированию, скоро начнутся тренировки пилотов на самолетах и симуляторах, а также подготовка техников и инфраструктуры", – транслируют его слова в сообщении МИД.
Министр обороны Алексей Резников уверен, что украинские летчики смогут научиться управлять западными истребителями F-16 за четыре месяца вместо шести, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года.
После заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что обучение украинских летчиков на F-16 уже якобы началось, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "процесс идет".
- 6 июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что получил от некоторых партнеров "серьезное, мощное предложение" по F-16.
- Ранее он заявил, что пока у Украины нет F-16, необходимо создать "коалицию" ЗРК Patriot.
- Дания готова передать Украине истребители F-16, если к ней присоединятся другие страны и это одобрит США.
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