Кулеба: Коалиция F-16 начала работу, скоро украинские летчики будут тренироваться

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что авиационная коалиция начала работу, скоро начнутся тренировки украинских пилотов.

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По словам министра, украинские воины будут тренироваться как на симуляторах, так и на настоящих западных самолетах. Более того, скоро также начнется подготовка всей необходимой инфраструктуры.

"Авиационная коалиция фактически приступила к функционированию, скоро начнутся тренировки пилотов на самолетах и симуляторах, а также подготовка техников и инфраструктуры", – транслируют его слова в сообщении МИД.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что украинские летчики смогут научиться управлять западными истребителями F-16 за четыре месяца вместо шести, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года.

После заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что обучение украинских летчиков на F-16 уже якобы началось, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "процесс идет".

6 июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что получил от некоторых партнеров "серьезное, мощное предложение" по F-16.

Ранее он заявил, что пока у Украины нет F-16, необходимо создать "коалицию" ЗРК Patriot.

Дания готова передать Украине истребители F-16, если к ней присоединятся другие страны и это одобрит США.

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