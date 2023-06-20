Кулеба: Коаліція F-16 розпочала роботу, скоро українські льотчики будуть тренуватися
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що авіаційна коаліція розпочала роботу, незабаром розпочнуться тренування українських пілотів.
За словами міністра, українські воїни тренуватимуться як на симуляторах, так і справжніх західних літаках. Щобільше, незабаром також розпочнеться підготовка всієї необхідної інфраструктури.
"Авіаційна коаліція фактично розпочала функціонування, скоро розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфраструктури", – транслюють його слова у повідомленні МЗС.
Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 за чотири місяці замість шести, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року.
Після заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що навчання українських льотчиків на F-16 вже нібито почалися, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "процес йде".
- 6 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від деяких партнерів "серйозну, потужну пропозицію" щодо F-16.
- Раніше він заявив, що поки Україна не має F-16, необхідно створити "коаліцію" ЗРК Patriot.
- Данія готова передати Україні винищувачі F-16, якщо до неї приєднаються інші країни та це буде схвалено США.
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