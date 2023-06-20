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Кулеба: Коаліція F-16 розпочала роботу, скоро українські льотчики будуть тренуватися

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20.06.2023, 07:33
Кулеба: Коаліція F-16 розпочала роботу, скоро українські льотчики будуть тренуватися - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що авіаційна коаліція розпочала роботу, незабаром розпочнуться тренування українських пілотів.

За словами міністра, українські воїни тренуватимуться як на симуляторах, так і справжніх західних літаках. Щобільше, незабаром також розпочнеться підготовка всієї необхідної інфраструктури.

"Авіаційна коаліція фактично розпочала функціонування, скоро розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфраструктури", – транслюють його слова у повідомленні МЗС.

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 за чотири місяці замість шести, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року.

Після заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що навчання українських льотчиків на F-16 вже нібито почалися, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "процес йде".

  • Данія готова передати Україні винищувачі F-16, якщо до неї приєднаються інші країни та це буде схвалено США.

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Мілана Головань
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літаквійнаДмитро КулебаавіаціявинищувачкоаліціяF-16
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