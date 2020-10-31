Кулеба: Международные партнеры поддержали срочные меры по восстановлению декларирования

По поручению президента МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения КСУ

Общество и международные партнеры Украины поддержали первоочередные быстрые шаги президента, СНБО и правительства по восстановлению полноценной деятельности системы декларирования. Об этом сообщил в комментарии LIGA.net министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Под гильотиной КСУ оказался ряд ключевых для развития Украины реформ, европейская и евроатлантическая интеграция Украины. Для всех очевидно, что так как есть продолжаться в дальнейшем не может", – написал министр.

Он подчеркнул, что сейчас парламент должен найти системное решение для восстановления доброчестности конституционного правосудия и соблюдения верховенства права в Украине. МИД будет коммуницировать с партнерами, которые будут стоять рядом с Украиной на этом пути.

В Twitter министр написал: "По поручению президента, МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления доброчестности конституционного судопроизводства в Украине".

27 октября КСУ отменил статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование и ряд положений антикоррупционного закона о контрольных функциях НАПК.

В НАПК убеждены, что КСУ "полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости".

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Читайте также: Судья КСУ, докладчик по скандальному решению, назвал два выхода из сложившегося кризиса

Наталия Медведева , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.