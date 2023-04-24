Кулеба назвал кратко-, средне- и долгосрочные военные нужды Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая на Совете министров иностранных дел ЕС, очертил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Кулеба призвал предоставить Украине в кратчайшие сроки больше бронированной техники, танков и артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов, укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС. Также, по словам главы МИД, необходимо безотлагательно приступить к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 и сделать возможным предоставление Украине боевой авиации западного производства.

В среднесрочной перспективе Кулеба призвал увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продлить и расширить программы обучения для украинских военных, покрыть потребности в боеприпасах благодаря увеличению объемов производства.

В долгосрочной перспективе нескольких лет глава МИД призвал сфокусироваться на развитии общей политики обороны, включающей Украину как неотъемлемую составляющую.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все задержки партнеров с предоставлением Украине того или иного оружия или сомнения относительно типа оружия для Сил обороны приводят к потерям в рядах украинских защитников.

21 апреля участники встречи в формате Рамштайн (более 50 стран) решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя".

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Вадим Ребрина

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