Кулеба: Не надо сваливать на Украину ответственность за промедление со вступлением в НАТО

Украину не стоит винить за промедление со вступлением в НАТО – предоставить ей членство не готовы некоторые страны-члены Альянса, на которых влияет "фактор России". Об этом заявил в эфире канала Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Много стран НАТО поддерживают членство нашей страны. Я уверен – это произойдет. Всему свое время. Надо работать и не сваливать на Украину ответственность за любое промедление с получением членства в НАТО", – сказал он.

Кулеба говорит, что Украина продвинулась в реформах, в частности в военном секторе и секторе безопасности. По его словам, партнеры и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в публичных заявлениях приветствуют достижения в реформах.

"Реформы – это одно, это важно. Но настоящим препятствием для членства Украины в НАТО является тот факт, что некоторые страны все еще смотрят на Украину через призму своих отношений с Россией", – заявил глава МИД.

По его словам, несколько стран-членов НАТО, когда размышляют о перспективах членства Украины в Альянсе, думают, а что на это скажет Россия. Кулеба отметил, что этим странам планово говорят: прекратите смотреть на Украину через призму РФ.

Он напомнил, что с момента подписания декларации Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Альянс неоднократно говорил: никакая третья сторона не будет влиять на отношения НАТО и Украины. "К сожалению, на практике мы видим, что российский фактор отыгрывает свою роль", – подытожил министр.

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Марк Сировой

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