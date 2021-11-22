Кулеба: Не надо сваливать на Украину ответственность за промедление со вступлением в НАТО
Украину не стоит винить за промедление со вступлением в НАТО – предоставить ей членство не готовы некоторые страны-члены Альянса, на которых влияет "фактор России". Об этом заявил в эфире канала Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Много стран НАТО поддерживают членство нашей страны. Я уверен – это произойдет. Всему свое время. Надо работать и не сваливать на Украину ответственность за любое промедление с получением членства в НАТО", – сказал он.
Кулеба говорит, что Украина продвинулась в реформах, в частности в военном секторе и секторе безопасности. По его словам, партнеры и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в публичных заявлениях приветствуют достижения в реформах.
"Реформы – это одно, это важно. Но настоящим препятствием для членства Украины в НАТО является тот факт, что некоторые страны все еще смотрят на Украину через призму своих отношений с Россией", – заявил глава МИД.
По его словам, несколько стран-членов НАТО, когда размышляют о перспективах членства Украины в Альянсе, думают, а что на это скажет Россия. Кулеба отметил, что этим странам планово говорят: прекратите смотреть на Украину через призму РФ.
Он напомнил, что с момента подписания декларации Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Альянс неоднократно говорил: никакая третья сторона не будет влиять на отношения НАТО и Украины. "К сожалению, на практике мы видим, что российский фактор отыгрывает свою роль", – подытожил министр.
- В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО приняло декларацию. В ней говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. В 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, необъявленная война против Украины длится восьмой год. Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
- Россия неоднократно возражала против вступления Украины в НАТО, называя это красными линиями. Украинские власти и руководство НАТО отвечали: Украина сама имеет право определять свою внешнюю политику.
- 15 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с Кулебой заявил: НАТО видит у границ Украины и на временно оккупированных территориях "значительную" и "необычную" концентрацию войск РФ. В преддверии встречи с Кулебой он сказал, что в НАТО нет консенсуса о членстве Украины в Альянсе.
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