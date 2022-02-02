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Кулеба о прогнозах нового вторжения РФ: Уже называли разные даты, но расслабляться нельзя

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 21:21
Кулеба о прогнозах нового вторжения РФ: Уже называли разные даты, но расслабляться нельзя - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, сколько возможных дат нового вторжения уже прогнозировали, но этого так и не произошло. Однако отметил – расслабляться не стоит. Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге для зарубежных СМИ.

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Кулеба подчеркнул, что единственный способ остановить российскую агрессию – сдерживание. По словам министра, дипломатический путь работает.

"Вспомните, сколько дат возможного российского вторжения уже было названо в прошлые недели и месяцы. Сначала обсуждали декабрь, потом – ближе к началу января, затем – конец января, а сейчас мы в начале февраля", – сказал глава МИД, добавив, что дипломатические усилия продолжаются.

Кулеба подчеркнул: это не значит, что нужно расслабиться, считая, что худшего сценария удалось избежать, однако, это должно дать всем уверенность в том, что можно быть эффективными в сдерживании РФ.

Глава МИД при этом констатировал беспрецедентное скопление войск РФ у границ Украины, на оккупированных территориях и в Беларуси. Он сказал, что это "очень давит на нас", но все же этого недостаточно для широкомасштабной военной операции против Украины. При этом он не исключил военную операцию меньшего масштаба. Еще один вариант – Россия ограничится угрозами для дестабилизации обстановки в Украине, фактически не прибегая к применению силы.

  • Разведка в ноябре 2021 года сообщила об угрозе нового вторжения РФ в Украину, его прогнозировали на январь. Позднее в NYT сообщали, что планы вторжения могли сместиться на февраль. Зеленский призвал "сохранять спокойствие" и считает, что информация о возможном скором нападении РФ распространяется, "чтобы ослабить Украину.
  • Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что новое вторжение России в Украину, по одному из сценариев, может произойти 20 февраля.

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Оксана Житнюк
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