UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба об угрозе от России: Мы в миллиметре от красной черты, но пока ее не пересекли

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 10:28
Кулеба об угрозе от России: Мы в миллиметре от красной черты, но пока ее не пересекли - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Угроза военной эскалации со стороны России выросла и приблизилась к красной черте, однако пока она не пересечена – есть место для дипломатии. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр отметил, что год назад ситуация с безопасностью была более стабильной, но за год уровень угрозы от России существенно вырос, повысился он и за последний месяц.

Риск военной эскалации сейчас существует, однако, говорит Кулеба, есть и реальные возможности для дипломатического урегулирования, над которыми работает МИД вместе с партнерами.

"Если мы месяц назад были, скажем, в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже и пересечь – однако не пересекли. То есть дипломатия работает, она сейчас не откатывает "температуру" до нормы, но она сдерживает ее рост", – объяснил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул: все усилия дипломатии сейчас брошены на предотвращение риска военной эскалации со стороны России.

Читайте также: Кулеба: Принятие требований России было бы самым большим унижением для США и НАТО

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война эскалация вторжение дмитрий кулеба войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 