Кулеба об угрозе от России: Мы в миллиметре от красной черты, но пока ее не пересекли

Угроза военной эскалации со стороны России выросла и приблизилась к красной черте, однако пока она не пересечена – есть место для дипломатии. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр отметил, что год назад ситуация с безопасностью была более стабильной, но за год уровень угрозы от России существенно вырос, повысился он и за последний месяц.

Риск военной эскалации сейчас существует, однако, говорит Кулеба, есть и реальные возможности для дипломатического урегулирования, над которыми работает МИД вместе с партнерами.

"Если мы месяц назад были, скажем, в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже и пересечь – однако не пересекли. То есть дипломатия работает, она сейчас не откатывает "температуру" до нормы, но она сдерживает ее рост", – объяснил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул: все усилия дипломатии сейчас брошены на предотвращение риска военной эскалации со стороны России.

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Марк Сировой

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