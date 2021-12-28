Кулеба об угрозе от России: Мы в миллиметре от красной черты, но пока ее не пересекли
Угроза военной эскалации со стороны России выросла и приблизилась к красной черте, однако пока она не пересечена – есть место для дипломатии. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Министр отметил, что год назад ситуация с безопасностью была более стабильной, но за год уровень угрозы от России существенно вырос, повысился он и за последний месяц.
Риск военной эскалации сейчас существует, однако, говорит Кулеба, есть и реальные возможности для дипломатического урегулирования, над которыми работает МИД вместе с партнерами.
"Если мы месяц назад были, скажем, в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже и пересечь – однако не пересекли. То есть дипломатия работает, она сейчас не откатывает "температуру" до нормы, но она сдерживает ее рост", – объяснил глава МИД.
Кулеба также подчеркнул: все усилия дипломатии сейчас брошены на предотвращение риска военной эскалации со стороны России.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной, а также не размещать силы Альянса в странах Балтии.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ. Переговоры РФ и США ожидаются 10 января.
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