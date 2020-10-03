Кулеба объяснил, почему переговоры по Донбассу могут перенести из Минска

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что пока вопрос переноса площадки переговоров не является актуальным из-за пандемии COVID-19

Глава МИД Дмитрий Кулеба допускает перенос площадки переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по Донбассу из Минска. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

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"Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становятся позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становится Минск как место для физических встреч", – отметил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что пока вопрос переноса площадки переговоров не является актуальным, так как из-за пандемии коронавируса встречи контактной группы проходят онлайн, а не в Минске.

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Арина Толина

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