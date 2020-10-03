Кулеба объяснил, почему переговоры по Донбассу могут перенести из Минска
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что пока вопрос переноса площадки переговоров не является актуальным из-за пандемии COVID-19
Глава МИД Дмитрий Кулеба допускает перенос площадки переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по Донбассу из Минска. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.
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"Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становятся позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становится Минск как место для физических встреч", – отметил Кулеба.
Глава МИД уточнил, что пока вопрос переноса площадки переговоров не является актуальным, так как из-за пандемии коронавируса встречи контактной группы проходят онлайн, а не в Минске.
- 17 августа глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что поскольку Беларусь не участвует в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, то и переносить переговорную площадку из Минска, охваченного вместе со всей страной акциями протеста, нет нужды.
- 30 сентября Кулеба заявил, что несмотря на заявления и действия Лукашенко, Беларусь "остается для Украины дружественным государством-соседом", позже Беларусь обвинила Украину в "недружественных жестах".
- 2 октября Европейский союз своим решением ввел санкции против 40 официальных лиц Беларуси. При этом Лукашенко там нет. В ответ министерство иностранных дел Беларуси заявило о создании своего санкционного списка.
- 2 октября сообщалось, что Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси.
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