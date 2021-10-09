Кулеба ответил на возмущение РФ речью Эрдогана о Крыме: Удар лично по Путину, мы довольны

Внезапное недовольство России турецкими помидорами после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ООН, где он говорил в том числе о Крыме, является эмоциональной реакцией российских властей на Крымскую платформу. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба рассказал журналистам о результатах встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во Львове, на которой обсуждался в том числе и вопрос РФ. Украинский министр "остался доволен тем, что услышал".

Кулеба прокомментировал внезапное недовольство президента РФ Владимира Путина турецкими помидорами после заявления в ООН турецкого лидера Эрдогана об оккупации Крыма, а также после участия Чавушоглу в Крымской платформе. Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах — вирус коричневой морщинистости. Это произошло через несколько дней после речи Эрдогана в ООН.

Читайте также: Кремль отреагировал на слова Эрдогана о Крыме: там "сожалеют", что он поднял эту тему

"Крымская платформа – это очень сильный удар лично по президенту Путину, потому его эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны – это означает, что мы делаем хорошее и правильное дело", – сказал Кулеба.

Он также сообщил о намерениях Турции оставаться не только одним из самых активных участников Крымской платформы, но и о ее готовности вместе с Украиной убеждать страны, которые еще не присоединились к декларации платформы, сделать это.

"Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", – считает украинский министр.

По словам Кулебы, со стороны Турции нет просьб не ставить отношения Украина – Турция в треугольник с РФ. Он также убежден, что нет никаких оснований для того, чтобы Украина стала заложницей российско-турецких отношений.

Читайте также: "РФ добровольно вернет полуостров". В Киеве прошел саммит Крымской платформы: как это было

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.