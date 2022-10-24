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Кулеба поговорил с главой МИД Франции. Обсуждали российский фейк о "грязной бомбе"

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 11:47
Кулеба поговорил с главой МИД Франции. Обсуждали российский фейк о
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео rbc.ua)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Франции Катрин Колонной. Об этом он сообщил в Twitter.

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По его словам, обсуждалась российская дезинформационная кампания о "грязной бомбе". 

"Мы также скоординировали следующие шаги в нашей работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвратить любые операции России под ложным флагом", — заявил министр.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Глава Минобороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.

Читайте также: Шойгу мог пытаться запугать Запад "грязной бомбой", чтобы остановить военную помощь — ISW 

Дмитро Гриниченко
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