Кулеба поговорил с главой МИД Франции. Обсуждали российский фейк о "грязной бомбе"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Франции Катрин Колонной. Об этом он сообщил в Twitter.
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По его словам, обсуждалась российская дезинформационная кампания о "грязной бомбе".
"Мы также скоординировали следующие шаги в нашей работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвратить любые операции России под ложным флагом", — заявил министр.
23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Глава Минобороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.
- В Офисе президента Украины назвали слова Шойгу предсказуемым абсурдом. Похожего мнения и министр обороны Британии Бен Уоллес.
- Кулеба напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. А глава Минобороны Резников заявил, что на воре и шапка горит.
- Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу"на своей территории. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, Британии Джеймса Клеверли и Франции Катрин Колонны.
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