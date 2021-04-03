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Кулеба поговорил с главой МИД Германии: Берлин следит за ситуацией на границе Украины и РФ

03.04.2021, 08:50
Кулеба поговорил с главой МИД Германии: Берлин следит за ситуацией на границе Украины и РФ - Фото
Хайко Маас и Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заверил, что Берлин следит за ситуацией на границе Украины и России. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.

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Отмечается, что Кулеба проинформировал Мааса о попытках России разрушить процесс мирного урегулирования на Донбассе и подорвать усилия нормандского формата.

Глава МИД призвал немецкого коллегу не допустить успеха этих попыток России, а также заверил в полной приверженности Украины политико-дипломатическим путям деоккупации.

Маас в ответ заверил, что Германия внимательно следит за ситуацией на границе Украины и России, пишут в МИД. Он также добавил, что Берлин поддерживает позицию Украины о необходимости деэскалации и приверженности режиму прекращения огня на Донбассе.

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Марк Сировой
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Хайко Маас Донбасс граница вс рф дмитрий кулеба
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