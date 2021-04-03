Кулеба поговорил с главой МИД Германии: Берлин следит за ситуацией на границе Украины и РФ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заверил, что Берлин следит за ситуацией на границе Украины и России. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.
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Отмечается, что Кулеба проинформировал Мааса о попытках России разрушить процесс мирного урегулирования на Донбассе и подорвать усилия нормандского формата.
Глава МИД призвал немецкого коллегу не допустить успеха этих попыток России, а также заверил в полной приверженности Украины политико-дипломатическим путям деоккупации.
Маас в ответ заверил, что Германия внимательно следит за ситуацией на границе Украины и России, пишут в МИД. Он также добавил, что Берлин поддерживает позицию Украины о необходимости деэскалации и приверженности режиму прекращения огня на Донбассе.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения. США также привели в максимальную готовность свои войска в Европе, сообщали американские СМИ.
- 31 марта глава штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. В тот же день глава Госдеп США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности с Кулебой.
- 1 апреля глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Андреем Тараном заявил, что США не оставят Украину и не допустят агрессии России.
- 2 апреля президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский поговорили по телефону. США не оставят Украину наедине с агрессором, подвел итоги разговора украинский президент.
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