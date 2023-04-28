Кулеба: Ракетные удары, убивающие украинцев во сне – ответ России на все мирные инициативы

Россия отвечает на мирные инициативы, нанося ракетные удары по Украине и убивая мирных людей. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Ракетные удары, убивающие ни в чем не повинных украинцев во сне, в том числе двухлетнего ребенка, – это ответ России на все мирные инициативы", – написал глава МИД.

Он добавил, что мир может наступить после того, как Россия будет изгнана из Украины, после того, как Украина получит на вооружение самолеты F-16.

"Путь к миру — выгнать Россию из Украины. Путь к миру — вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", – заявил Кулеба.

СПРАВКА. Западные самолеты типа F-16 необходимы Украине, потому что они стали бы важной частью противовоздушной обороны. Благодаря наличию у F-16 ракет класса "воздух-воздух" с дальностью 180 км, украинская авиация смогла бы отогнать российские самолеты подальше от границы и линии боевого столкновения. Это минимизировало бы возможность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования.

Ночью 28 апреля россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.

На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.

В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.

Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.

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Наталія Медведєва

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