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Кулеба: Ракетные удары, убивающие украинцев во сне – ответ России на все мирные инициативы

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 09:55
Кулеба: Ракетные удары, убивающие украинцев во сне – ответ России на все мирные инициативы - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Россия отвечает на мирные инициативы, нанося ракетные удары по Украине и убивая мирных людей. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ракетные удары, убивающие ни в чем не повинных украинцев во сне, в том числе двухлетнего ребенка, – это ответ России на все мирные инициативы", – написал глава МИД.

Он добавил, что мир может наступить после того, как Россия будет изгнана из Украины, после того, как Украина получит на вооружение самолеты F-16.

"Путь к миру — выгнать Россию из Украины. Путь к миру — вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", – заявил Кулеба.

СПРАВКА. Западные самолеты типа F-16 необходимы Украине, потому что они стали бы важной частью противовоздушной обороны. Благодаря наличию у F-16 ракет класса "воздух-воздух" с дальностью 180 км, украинская авиация смогла бы отогнать российские самолеты подальше от границы и линии боевого столкновения. Это минимизировало бы возможность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования.
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Наталія Медведєва
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война пво ракетный удар дмитрий кулеба f-16
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