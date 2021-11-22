Кулеба: Россия повысила интенсивность дезинформации и ложные обвинения в адрес Украины
Россия продолжает распространять ложь об Украине – выдвинула ложные обвинения против Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", – написал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками.
"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать", – отметил Кулеба.
Министр добавил, что в то же время украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.
Ранее сегодня Служба внешней разведки России распространил дезинформацию о том, что Украина якобы наращивает военную группировку на Донбассе.
"Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называемой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентрации сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией", – написали в СВР страны-агрессора.
Россияне заявили, что Киев поддерживает "агрессивная пропаганда" США, и сделали попытку запугать Украину "грузинским сценарием 2008 года".
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.
- У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
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