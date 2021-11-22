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Кулеба: Россия повысила интенсивность дезинформации и ложные обвинения в адрес Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 16:52
Кулеба: Россия повысила интенсивность дезинформации и ложные обвинения в адрес Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Россия продолжает распространять ложь об Украине – выдвинула ложные обвинения против Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

"Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", – написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками.

"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их взрывать", – отметил Кулеба.

Министр добавил, что в то же время украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

Кулеба: Россия повысила интенсивность дезинформации и ложные обвинения в адрес Украины

Ранее сегодня Служба внешней разведки России распространил дезинформацию о том, что Украина якобы наращивает военную группировку на Донбассе.

"Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называе­мой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентра­ции сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Росси­ей и Белоруссией", – написали в СВР страны-агрессора.

Россияне заявили, что Киев поддерживает "агрессивная пропаганда" США, и сделали попытку запугать Украину "грузинским сценарием 2008 года".

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