Кулеба: Скептики правы насчет наступления ВСУ, но Путин максимально поднял ставки в войне

Кулеба заявил, что Путин поднял ставки до такой степени, что любые полурешения по войне невозможны

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что любой результат войны РФ против Украины, кроме поражения Москвы, будет прямо угрожать США и их союзникам. Об этом он написал в статье для Foreign Affairs.

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По его словам, скептики на Западе предполагают, что текущая ситуация на поле боя не изменится, а из-за ресурсов России Украина не сможет вернуть свои территории.

Он отметил, что в странах-партнерах утверждают, что международная поддержка Украины ослабевает и резко упадет в ближайшие месяцы, ссылаясь на "военную усталость".

"Скептики правы, что наше недавнее контрнаступление не привело к молниеносному освобождению оккупированных земель, как это удалось украинским военным осенью 2022 года в Харьковской области и городе Херсоне. Когда немедленный успех не материализовался, многие поддались обреченности и унынию. Но пессимизм неоправдан, и было бы ошибкой позволить пораженчеству определять наши политические решения в будущем", — заявил Кулеба.

Глава ведомства подчеркнул, что политикам в Вашингтоне и других западных столицах стоит помнить о глобальной картине, а победа Украины потребует стратегической выносливости и дальновидности.

"Освобождение каждого квадратного метра территории требует огромных жертв со стороны наших солдат — но нет никаких сомнений в том, что победа достижима. За почти два года жестокой войны в Украине Владимир Путин поднял ставку до такой степени, что полурешения невозможны", — написал министр.

Дипломат считает, что любой результат, кроме явного поражения России, будет иметь последствия не только для Украины, но и вызовет глобальный хаос, который будет угрожать США и их союзникам.

"Авторитарные лидеры и агрессоры по всему миру внимательно следят за результатами военной авантюры Путина. Его успех, пусть даже и частичный, вдохновит их пойти по его стопам. Его поражение продемонстрирует глупость попыток", — резюмировал он.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

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