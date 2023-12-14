Кулеба: Скептики мають рацію щодо наступу ЗСУ, але Путін максимально підняв ставки у війні

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що будь-який результат війни РФ проти України, окрім поразки Москви, прямо загрожуватиме США та їхнім союзникам. Про це він написав у статті для Foreign Affairs.

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За його словами, скептики на Заході припускають, що ситуація на полі бою не зміниться, а через ресурси Росії Україна не зможе повернути свої території.

Він зазначив, що в країнах-партнерах стверджують, що міжнародна підтримка України слабшає і різко впаде найближчими місяцями, посилаючись на "військову втому".

"Скептики мають рацію, що наш недавній контрнаступ не призвів до блискавичного звільнення окупованих земель, як це вдалося українським військовим восени 2022 року в Харківській області та місті Херсоні. Коли негайний успіх не матеріалізувався, багато хто піддався приреченості та зневірі. Але песимізм невиправданий, і було б помилкою дозволити настроям про поразку визначати наші політичні рішення у майбутньому", – заявив Кулеба.

Глава відомства підкреслив, що політикам у Вашингтоні та інших західних столицях варто пам'ятати про глобальну картину, а перемога України вимагатиме стратегічної витривалості та далекоглядності.

"Звільнення кожного квадратного метра території вимагає величезних жертв з боку наших солдатів — але немає жодних сумнівів у тому, що перемога досяжна. За майже два роки жорстокої війни в Україні Володимир Путін підняв ставку настільки, що напіврішення неможливі", — написав міністр.

Дипломат вважає, що будь-який результат, окрім явної поразки Росії, матиме наслідки не лише для України, а й викличе глобальний хаос, який загрожуватиме США та їхнім союзникам.

"Авторитарні лідери та агресори по всьому світу уважно стежать за результатами військової авантюри Путіна. Його успіх, нехай навіть і частковий, надихне їх піти його стопами. Його поразка продемонструє дурість спроб", – резюмував він.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

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