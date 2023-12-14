Кулеба: Скептики мають рацію щодо наступу ЗСУ, але Путін максимально підняв ставки у війні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що будь-який результат війни РФ проти України, окрім поразки Москви, прямо загрожуватиме США та їхнім союзникам. Про це він написав у статті для Foreign Affairs.
За його словами, скептики на Заході припускають, що ситуація на полі бою не зміниться, а через ресурси Росії Україна не зможе повернути свої території.
Він зазначив, що в країнах-партнерах стверджують, що міжнародна підтримка України слабшає і різко впаде найближчими місяцями, посилаючись на "військову втому".
"Скептики мають рацію, що наш недавній контрнаступ не призвів до блискавичного звільнення окупованих земель, як це вдалося українським військовим восени 2022 року в Харківській області та місті Херсоні. Коли негайний успіх не матеріалізувався, багато хто піддався приреченості та зневірі. Але песимізм невиправданий, і було б помилкою дозволити настроям про поразку визначати наші політичні рішення у майбутньому", – заявив Кулеба.
Глава відомства підкреслив, що політикам у Вашингтоні та інших західних столицях варто пам'ятати про глобальну картину, а перемога України вимагатиме стратегічної витривалості та далекоглядності.
"Звільнення кожного квадратного метра території вимагає величезних жертв з боку наших солдатів — але немає жодних сумнівів у тому, що перемога досяжна. За майже два роки жорстокої війни в Україні Володимир Путін підняв ставку настільки, що напіврішення неможливі", — написав міністр.
Дипломат вважає, що будь-який результат, окрім явної поразки Росії, матиме наслідки не лише для України, а й викличе глобальний хаос, який загрожуватиме США та їхнім союзникам.
"Авторитарні лідери та агресори по всьому світу уважно стежать за результатами військової авантюри Путіна. Його успіх, нехай навіть і частковий, надихне їх піти його стопами. Його поразка продемонструє дурість спроб", – резюмував він.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.
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