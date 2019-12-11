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Лавров оценил встречу Зеленский-Путин и вспомнил Порошенко

Лавров оценил встречу Зеленский-Путин и вспомнил Порошенко - Фото
Сергей Лавров (Фото: ЕРА)
11.12.2019, 10:56

В Кремле традиционно заявили, что война на Донбассе "выгодна Порошенко", а "неонацисты" под Офисом президента якобы мешают Зеленскому ее остановить

Атмосфера как на нормандском саммите, так и на двусторонних переговорах между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным была, по мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, "конструктивной, взаимоуважительной и прагматичной". Об этом он заявил на брифинге после визита в Вашингтон, который транслировали росСМИ.

Глава МИД РФ подчеркнул - Кремль ждет, что Зеленский будет "строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну", и в очередной раз заявил, что для этого Украине нужно выполнить минские договоренности.

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Лавров опять вспомнил о пятом президенте Петре Порошенко, заявив, что тот "следует пословице - кому война, а кому мать родная", и посетовал на "националистов, радикалов и неонацистов", которые будто бы мешают Зеленскому оставить войну.

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Донбасс Сергей Лавров пропаганда капитуляция нормандский саммит
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