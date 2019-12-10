Что было на Банковой, пока лидеры заседали в Париже: фоторепортаж

Вчера ночью под Офисом президента проходила акция "Стража на Банковой", передает в Facebook Рух опору капітуляції.

Участники акции разбили палаточный город и в прямом эфире смотрели трансляцию с полей нормандского саммита, следя за тем, чтобы президент Владимир Зеленский "не пересек красных линий".

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После оглашения результатов переговоров участники акции пришли к выводу: Зеленский национальные интересы не сдал. Активисты начали складывать палатки и уходить из-под Офиса президента, однако обещают, что будут и дальше следить за ситуацией.

Справка. 9 декабря Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года, разведении сил на новых участках, разминировании, прекращении огня и расширении мандата ОБСЕ. Стороны не пришли к консенсусу в вопросах о выборах на оккупированных территориях, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся в апреле 2020.

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