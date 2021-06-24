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"Лето будет горячим". Генерал США назвал жесткий способ избежать конфликта с Россией

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 09:35
Бен Ходжес (фото - ЕРА)

Россия не перестанет дестабилизировать ситуацию вблизи украинских границ, невзирая на нынешние санкции Запада, "пока ее не остановят". Об этом на конференции от Германского фонда Маршала в Вашингтоне заявил экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.

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Он считает, что Москва не прекращает провокации из-за недостаточно жесткого ответа на прошлые случаи нарушения норм международного права.

"Да, Альянс стал крепче. Мы защитили себя лучше внутри НАТО и ввели санкции, но мы точно не изменили поведение Кремля, который с 2008 года (в Грузии) делает то, что делает. Я думаю, что они остановятся только, когда их остановят", – подчеркнул генерал-лейтенант армии США в отставке.

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Ходжес уверен, что россияне не только не отступятся от агрессивного поведения и экспансии, но и пойдут вперед: "И я полагаю, что, к несчастью, именно это будет происходить в Украине летом. Лето будет горячее. И не только из-за погоды. В частности, вокруг Азовского моря".

Ходжес заявил, что несмотря на заявления Кремля об отводе накопленных весной близ Украины сил, "никто выше сержанта по рангу ни на секунду не верит в это".

"Думаю, они не отказались от планов на Мариуполь и Бердянск. Одесса также в "меню"; возможно, не в этом году, но в следующем. Зависит от их уверенности. Пока что они правы, когда верят в то, что мы ничего не предпримем в ответ. Это вызов нам. Убедить их, что мы готовы", – сказал военный эксперт по евробезопасности.

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Он посетовал на то, что "слишком многие" в Берлине, Париже, Брюсселе, Гааге "и даже Вашингтоне" считают, что ситуация в черноморском регионе их не касается, что "это российское, нет смысла влезать в конфликт".

"Никто не желает конфликта с РФ. Никто. Но лучший способ не получить его – очень четко дать им понять, что мы готовы к конфликту и к тому, развалить их, если потребуется", – подчеркнул Ходжес.

Евгений Пилипенко
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