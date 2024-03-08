Линии обороны строят непрерывно. Главная проблема — дроны России, Минобороны показало фото

Гаврилюк заявил, что главной проблемой при строительстве фортификаций являются российские беспилотники

Фортификации (Фото: Минобороны)

В Украине практически непрерывно строят линии обороны для защиты от россиян — работы ведутся ускоренными темпами. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

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По его словам, уже несколько недель строительству фортификаций способствует погода, привлечены новые силы и возможности, правительство выделило деньги.

Он отметил, что при благоприятных погодных условиях и ситуации с безопасностью, работы по строительству обороны идут фактически беспрерывно.

"Наибольшая проблема при строительстве линий обороны – это вражеские беспилотники. Они часто препятствуют привлечению необходимой строительной техники, угрожают жизни наших воинов, военных инженеров, гражданских бригад и сбивают темп работ", — заявил Гаврилюк.

Чиновник подчеркнул, что линия обороны — это комплекс работ по возведению траншей, ходов сообщения и обустройству блиндажей, бетонных укрытий, огневых позиций, укрытий для техники, инженерных заграждений и специальных бетонных конструкций.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

29 февраля 2024 года представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часового Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.

По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного укрепления линий обороны на фронте.

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