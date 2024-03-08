Лінії оборони будують безперервно. Головна проблема — дрони Росії, Міноборони показало фото

Гаврилюк заявив, що головною проблемою під час будівництва фортифікацій є російські безпілотники

Фортифікації (Фото: Міноборони)

В Україні практично безперервно будують лінії оборони для захисту від росіян — роботи йдуть прискореними темпами. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

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За його словами, вже кілька тижнів будівництву фортифікацій сприяє погода, залучено нові сили та можливості, уряд виділив гроші.

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Він зазначив, що за сприятливих погодних умов та ситуації з безпекою роботи з будівництва оборони йдуть фактично безперервно.

"Найбільша проблема при будівництві ліній оборони – це ворожі безпілотники. Вони часто перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки, загрожують життю наших воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і збивають темпи робіт", – заявив Гаврилюк.

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Чиновник підкреслив, що лінія оборони — це комплекс робіт зі зведення траншей, ходів сполучення та облаштування бліндажів, бетонних укриттів, вогневих позицій, укриттів для техніки, інженерних загороджень та спеціальних бетонних конструкцій.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

29 лютого 2024 року представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.

За словами Євлаша, українським військовим потрібно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для більш ефективного зміцнення ліній оборони на фронті.

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