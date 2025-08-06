Литва призвала НАТО усилить ПВО страны после инцидента с российским беспилотником
Министерство иностранных дел Литвы совместно с Министерством обороны обратилось к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой немедленно усилить противовоздушную оборону страны после инцидента с российским беспилотником. Об этом написал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в сети Х.
Министр сообщил, что за месяц российские беспилотники дважды нарушали воздушное пространство Литвы. Кроме того, он напомнил о подобных инцидентах на территории других союзников.
"Эти повторяющиеся инциденты являются тревожным признаком распространения российской агрессии против Украины на территорию НАТО. Мы не можем подвергать опасности безопасность нашей страны и граждан, а также целостность воздушного пространства НАТО. Мы должны оставаться бдительными, поскольку угроза реальна и растет", – заявил Будрис.
Вместе с министром обороны страны Довиле Шакаляйне он обратился к Рютте с призывом принять немедленные меры по усилению возможностей ПВО.
"Противовоздушная оборона имеет жизненно важное значение для безопасности союзников. Обеспечение безопасности восточного фланга НАТО должно оставаться главным приоритетом для Альянса", – подчеркнул он.
- Утром 28 июля 2025 года неизвестный беспилотник прилетел в Литву со стороны Беларуси. Литва пообещала усилить ППО.
- 1 августа дрон был найден на территории Литвы, на полигоне Гайжюнай.
- В тот же день Литва выразила протест Беларуси в связи с нарушением воздушного пространства дроном.
- 5 августа выяснилось, что беспилотник, который в конце июля вторгся на территорию Литвы из Беларуси, содержал взрывное устройство.
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