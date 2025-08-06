Литва закликала НАТО посилити ППО країни після інциденту з російським безпілотником
Міністерство закордонних справ Литви спільно з Міністерством оборони звернулися до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з вимогою негайно посилити протиповітряну оборону країни після інциденту з російським безпілотником. Про це написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у мережі Х.
Міністр повідомив, що менш ніж за місяць російські безпілотники двічі порушували повітряний простір Литви. Окрім того, він нагадав про подібні випадки на території інших союзників.
"Ці повторювані інциденти є тривожною ознакою поширення агресії Росії проти України на територію НАТО. Ми не можемо ставити під загрозу безпеку нашої країни та громадян, а також цілісність повітряного простору НАТО. Ми повинні залишатися пильними, оскільки загроза реальна та зростає", – заявив Будріс.
Спільно з міністеркою оборони країни Довілє Шакалєнє він звернувся до Рютте із закликом вжити негайних заходів щодо посилення можливостей ППО.
"Протиповітряна оборона є життєво важливою для безпеки союзників. Забезпечення безпеки східного флангу НАТО має залишатися пріоритетом для Альянсу", – наголосив він.
- Уранці 28 липня 2025 року непізнаний безпілотник залетів у Литву з боку Білорусі. Литва пообіцяла посилити ППО.
- 1 серпня дрон було знайдено на території Литви на полігоні Гайжюнай.
- Того самого дня Литва висловила Білорусі протест у зв’язку з порушенням повітряного простору дроном.
- 5 серпня з'ясувалося, що безпілотник, що наприкінці липня залетів на територію Литви з Білорусі, містив вибуховий пристрій.
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