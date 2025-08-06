Литва закликала НАТО посилити ППО країни після інциденту з російським безпілотником

Кястутіс Будріс (Фото: LRT)

Міністерство закордонних справ Литви спільно з Міністерством оборони звернулися до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з вимогою негайно посилити протиповітряну оборону країни після інциденту з російським безпілотником. Про це написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у мережі Х.

Міністр повідомив, що менш ніж за місяць російські безпілотники двічі порушували повітряний простір Литви. Окрім того, він нагадав про подібні випадки на території інших союзників.

"Ці повторювані інциденти є тривожною ознакою поширення агресії Росії проти України на територію НАТО. Ми не можемо ставити під загрозу безпеку нашої країни та громадян, а також цілісність повітряного простору НАТО. Ми повинні залишатися пильними, оскільки загроза реальна та зростає", – заявив Будріс.

Спільно з міністеркою оборони країни Довілє Шакалєнє він звернувся до Рютте із закликом вжити негайних заходів щодо посилення можливостей ППО.

"Протиповітряна оборона є життєво важливою для безпеки союзників. Забезпечення безпеки східного флангу НАТО має залишатися пріоритетом для Альянсу", – наголосив він.