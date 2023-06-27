Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси

Беларуский диктатор Александр Лукашенко подтвердил нахождение главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина в Беларуси. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, передает беларуский пропагандистский ресурс Белта.

Лукашенко заявил, что гарантии безопасности, которые Путин пообещал Пригожину, предоставлены.

"Гарантии безопасности, которые он (Путин. – Прим. Белта) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. – Прим. Белта) счет", – сказал президент.

"Но, как Хренин (министр обороны Беларуси Виктор Хренин. – Ред.) говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними", – отметил диктатор.

Ранее Лукашенко заявил, что боевики российской террористической организации "Группа Вагнера" будут обучать белорусских военных.

24 июня главарь террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.

Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.

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