UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 17:13
Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси - Фото
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко подтвердил нахождение главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина в Беларуси. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, передает беларуский пропагандистский ресурс Белта.

Лукашенко заявил, что гарантии безопасности, которые Путин пообещал Пригожину, предоставлены.

"Гарантии безопасности, которые он (Путин. – Прим. Белта) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев. – Прим. Белта) счет", – сказал президент.

"Но, как Хренин (министр обороны Беларуси Виктор Хренин. – Ред.) говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними", – отметил диктатор.

Ранее Лукашенко заявил, что боевики российской террористической организации "Группа Вагнера" будут обучать белорусских военных.

  • 24 июня главарь террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенкодоговорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.
  • Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
александр лукашенкоевгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 