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Лукашенко підтвердив, що Пригожин уже у Білорусі

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 17:13
Лукашенко підтвердив, що Пригожин уже у Білорусі - Фото
Євгеній Пригожин (Фото: ресурс окупантів)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив перебування ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина у Білорусі. Про це глава держави заявив на церемонії вручення погонів найвищому офіцерському складу, передає білоруський пропагандистський ресурс Белта.

Лукашенко заявив, що гарантії безпеки, які Путін пообіцяв Пригожину, надано.

"Гарантії безпеки, які він (Путін. – Прим. Белта) вчора пообіцяв, були надані. Я бачу, Пригожин літає вже цим літаком. Так, дійсно, він сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо. Звичайно, за їхній (вагнерівців. – Прим. Белта) рахунок", – сказав президент.

"Але, як Хренін (міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. – Ред.) каже: "Мені б такий підрозділ в армії не завадив". Я згоден. Розмовляй з ними", – зазначив диктатор.

Раніше Лукашенко, заявив, що бойовики російської терористичної організації "Група Вагнера" навчатимуть білоруських військових.

  • 24 червня ватажок терористичної організації "Група Вагнера" Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • Ввечері того самого дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенкадомовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
  • У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає. 
  • Сьогодні, 27 червня, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.
Вадим Ребрина
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Олександр лукашенкоЄвген Пригожин
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