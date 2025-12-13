Лукашенко пообещал прекратить полеты шаров в Литву
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеорологических аэростатов из его страны в Литву. Об этом в комментарии Reuters сообщил посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул после встречи с беларуским диктатором.

"Он согласился сделать все возможное, чтобы остановить шары", – сказал Коул.

Воздушные шары за последние месяцы привели к закрытию аэропорта Вильнюса более десяти раз. Европейские политики предполагают, что это могут быть шары, которые используют контрабандисты сигарет.

  • Вечером 6 декабря работу аэропорта Вильнюса снова приостановили из-за возможных воздушных шаров в небе. Это повлияло на девять рейсов и 1000 пассажиров, сообщили в аэропорту.
  • 29 ноября аэропорт Вильнюса всю ночь был закрыт из-за воздушных шаров из Беларуси.
  • 4 декабря в Литве задержали мужчину, который управлял дроном возле аэропорта в Вильнюсе, несмотря на запрет.
