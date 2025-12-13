Лукашенко пообіцяв припинити польоти куль до Литви

Білоруський диктатор обіцяє зробити все, що від нього залежить, щоби кулі більше не заважали Литві

Фото: БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеорологічних аеростатів з його країни до Литви. Про це у коментарі Reuters повідомив посланець президента США Дональда Трампа Джон Коул після зустрічі із білоруським диктатором.

"Він погодився зробити все можливе, щоб зупинити кулі", – сказав Коул.

Повітряні кулі за останні місяці призвели до закриття аеропорту Вільнюса понад десяти разів. Європейські політики припускають, що це можуть бути кулі, які використовують контрабандисти сигарет.

Увечері 6 грудня роботу аеропорту Вільнюса знову призупинили через можливі повітряні кулі в небі. Це вплинуло на дев'ять рейсів і 1000 пасажирів, повідомили в аеропорту.

29 листопада аеропорт Вільнюса всю ніч був закритий через повітряні кулі з Білорусі.

4 грудня в Литві затримали чоловіка, який керував дроном біля аеропорту у Вільнюсі, попри заборону.