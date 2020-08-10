Лукашенко после выборов поехал в Минскую область и комментирует агропроизводство

Президент Беларуси сегодня посетил "Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию"

Президент Беларуси Александр Лукашенко после президентских выборов и вспыхнувших в ночь на 10 августа протестов, отправился на "Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию", где ему доложили о планах агропроизводства. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Во время визита корпорации он отметил, что "политика должна быть одна – люди".

О протестах и результатах выборов Лукашенко больше ничего не сказал.

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Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.

Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.

Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.

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Наталия Софиенко

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