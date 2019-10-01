Луценко о деле против него: Нужно иметь большую фантазию

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на открытие против него дела в Государственном бюро расследований, выразив удивление и заверив, что он прошел необходимую проверку своей декларации. Об этом Луценко написал в Facebook.
"Нужно иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, что говорит господин Давид Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: как вообще можно быть акционером нелегального казино?", - написал экс-генпрокурор.
Луценко уверяет, что он прошел полную проверку своей декларации. Все его доходы и расходы за период пребывания у власти, по его словам, подтверждены.
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