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Луценко о деле против него: Нужно иметь большую фантазию

Луценко о деле против него: Нужно иметь большую фантазию - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 16:19

Экс-генпрокурор уверяет, что он прошел полную проверку своей декларации, а все его доходы и расходы за время пребывания у власти подтверждены

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на открытие против него дела в Государственном бюро расследований, выразив удивление и заверив, что он прошел необходимую проверку своей декларации. Об этом Луценко написал в Facebook.  

"Нужно иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, что говорит господин Давид Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: как вообще можно быть акционером нелегального казино?", - написал экс-генпрокурор. 

Луценко уверяет, что он прошел полную проверку своей декларации. Все его доходы и расходы за период пребывания у власти, по его словам, подтверждены. 

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юрий луценко гбр Давид Арахамия
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