МАГАТЭ подтверждает, что оккупанты заминировали подступы к Запорожской АЭС

МАГАТЭ заявило, что их инспекторы подтверждают минирование россиянами подходов к временно оккупированной Запорожской АЭС противопехотными минами направленного действия. Об этом говорится в заявлении главы агентства Рафаэля Гросси.

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В заявлении главы МАГАТЭ сообщается, что "во время обхода 23 июля группа МАГАТЭ обнаружила несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в зоне ограниченного доступа, недоступной для обслуживающего персонала станции, и были направлены в сторону от площадки. Во время обхода команда не заметила ничего в пределах внутреннего периметра площадки".

Инспекторы были заранее проинформированы об установке мин на территории АЭС "в зонах, которые находятся под контролем военных".

Гросси назвал размещение взрывчатки на объекте "несовместимым со стандартами безопасности МАГАТЭ и принципами ядерной безопасности".

20 июля МАГАТЭ сообщало, что российские оккупанты до сих пор не предоставили его инспекторам доступ на крыши энергоблоков временно оккупированной ЗАЭС.

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