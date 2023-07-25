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МАГАТЕ підтверджує, що окупанти замінували підступи до Запорізької АЕС

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 08:03
МАГАТЕ підтверджує, що окупанти замінували підступи до Запорізької АЕС - Фото
Запорізька АЕС (Фото: Енергоатом)

МАГАТЕ заявило, що їхні інспектори підтверджують мінування росіянами підходів до тимчасово окупованої Запорізької АЕС протипіхотними мінами спрямованої дії. Про це йдеться у заяві глави агентства Рафаеля Гроссі.

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У заяві глави МАГАТЕ повідомляється, що "під час обходу 23 липня група МАГАТЕ виявила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми огорожами по периметру об'єкта. Експерти повідомили, що міни були в зоні обмеженого доступу, яка є недоступною для обслуговуючого персоналу станції, та були спрямовані у бік від майданчика. Під час обходу команда нічого не помітила в межах внутрішнього периметра майданчика".

Інспекторів було заздалегідь поінформовано про встановлення мін на території АЕС "в зонах, які є під контролем військових".

Гроссі назвав розміщення вибухівки на об'єкті "несумісним зі стандартами безпеки МАГАТЕ та принципами ядерної безпеки".

20 липня МАГАТЕ повідомляло, що російські окупанти досі не надали його інспекторам доступу на дахи енергоблоків тимчасово окупованої ЗАЕС.

Читайте також: ГУР: Росія вже відреагувала на появу карти мінування ЗАЕС, надіслала туди Росгвардію

Сергій Бережний
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мінуваннямагатеокупантиЗАЕСЗапорізька АЕСРафаель Гроссі
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